Любомир Ганев: Маратонът всяка година става все по-добър, всяка година чупи рекорди

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев заяви в ефира на БНТ 3, че маратонът на столицата е празник за София.

"Виждаме още една година пореден рекорд за този софийски маратон, над 8000 участника. Така че хубаво е, когато виждаш всички тези хора, които са дошли да спортуват, да се забавляват, да се наслаждават от удоволствието на спорта", коментира Ганев.

"Маратонът всяка година става все по-добър. Просто виждаме как буквално всяка година чупи рекорди. И мисля, че до няколко години ще стигнем над 20 000 човека", каза още Ганев.

Ганев коментира и темата възможно ли е европейското първенство по волейбол догодина, да бъде в София.

"Във вторник имаме заседания на Управителния съвет на федерацията, на който ще вземем решение. Но каквото и решение да вземем, факторът е само един, че залата в София предлага 7500 места повече, което означава, че за 7 домакински мача, които България ще изиграе, ще дадем възможност на над 52 000 човека да посетят и да видят на живо своите идоли. Така че каквото и решение да вземеме, това няма никакво значение къде ще играеме, защото ние сме националния отбор на България, ние искаме всички българи да ни подкрепят. Няма значение дали са от Варна, от София, от Пловдив", заяви Ганев.

