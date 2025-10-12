БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Ганев: Маратонът всяка година става все по-добър, всяка година чупи рекорди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Ганев коментира и темата за домакинството на България на европейското първенство по волейбол догодина.

любомир ганев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев заяви в ефира на БНТ 3, че маратонът на столицата е празник за София.

"Виждаме още една година пореден рекорд за този софийски маратон, над 8000 участника. Така че хубаво е, когато виждаш всички тези хора, които са дошли да спортуват, да се забавляват, да се наслаждават от удоволствието на спорта", коментира Ганев.

"Маратонът всяка година става все по-добър. Просто виждаме как буквално всяка година чупи рекорди. И мисля, че до няколко години ще стигнем над 20 000 човека", каза още Ганев.

Ганев коментира и темата възможно ли е европейското първенство по волейбол догодина, да бъде в София.

"Във вторник имаме заседания на Управителния съвет на федерацията, на който ще вземем решение. Но каквото и решение да вземем, факторът е само един, че залата в София предлага 7500 места повече, което означава, че за 7 домакински мача, които България ще изиграе, ще дадем възможност на над 52 000 човека да посетят и да видят на живо своите идоли. Така че каквото и решение да вземеме, това няма никакво значение къде ще играеме, защото ние сме националния отбор на България, ние искаме всички българи да ни подкрепят. Няма значение дали са от Варна, от София, от Пловдив", заяви Ганев.

Вижте интервюто във видеото!

#Маратон на София 2025 #Любомир Ганев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
5
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
6
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Специално за БНТ

Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо Джанлука Палиука: За България достигането до финала на Мондиал 1994 щеше да бъде нещо неповторимо
Чете се за: 06:50 мин.
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни
Чете се за: 01:27 мин.
Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук
Чете се за: 01:27 мин.
Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев честити Деня на българската община Президентът Румен Радев честити Деня на българската община
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Чете се за: 01:45 мин.
Вдигане на тежести
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ