Трус с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Снимка: снимката е илюстративна
Силно земетресение разтърси Мексико, предадоха световните агенции. Според Мексиканския сеизмологичен институт магнитудът на труса е бил 6,5.

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президента на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне за кратко пресконференция, която е давала в този момент.

По данни на сеизмолозите от Евро-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 42 км югоизточно от Чилпансинго, главен град на южния щат Гереро. В града живеят 187 000 души. Трусът е станал на 42 км дълбочина. Според Мексиканския сеизмологичен институт трусът е бил близо до град Сан Маркос в Гереро.

Според американския Геоложки институт трусът е бил на дълбочина от 35 км северозападно от град Ранчо Виехо в Гереро. Районът е североизточно от курорта Акапулко и трусът е бил усетен силно и там.

Шейнбаум съобщи, че засега няма щети в столицата Мексико и няма сериозни щети в Гереро. Тя е разговаряла с губернатора на Гереро Евлин Салгадо. Правителствени хеликоптери са потеглили към този щат, за да проверят каква е ситуацията.

Трусът обаче вече предизвика паника в столицата на Мексико и в Акапулко, където хората избягаха на улиците.

