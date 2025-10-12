БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивелин Михайлов, "Величие": Вотовете на недоверие показват, че опозицията се съпротивлява

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темите, които можеха да взривят това правителство са ежедневни. Въпросът е когато отсреща има хора, които са изключително нагли и каквото и да се направи, те няма да поемат някаква отговорност. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Той даде пример с Европа, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.

"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверия за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни Михайлов.

Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.

Освен вотове на недоверие, Ивелин Михайлов призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ":

"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея."

По думите му, законите в България важат само за една част от хората, а за другите - не. Ролята на партия "Величие" е само една - да бъде в опозиция, добави Ивелин Михайлов.

"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.

Вижте целия разговор във видеото

#лидерът на "Величие" #Ивелин Михайлов #партия "Величие" #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
3
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
5
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
6
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Още от: Политика

Радан Кънев: "Дълбока държава" означава, че хората, които избираме, не държат реалната власт
Радан Кънев: "Дълбока държава" означава, че хората, които избираме, не държат реалната власт
Кристиан Вигенин за КПК и парите по ПВУ: Управляващи и опозиция трябва да седнат заедно, за да можем да намерим решение Кристиан Вигенин за КПК и парите по ПВУ: Управляващи и опозиция трябва да седнат заедно, за да можем да намерим решение
Чете се за: 04:52 мин.
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
Ивайло Мирчев: Оказа се, че България има седем премиера, седмият е Таки Ивайло Мирчев: Оказа се, че България има седем премиера, седмият е Таки
Чете се за: 05:40 мин.
Слави Трифонов: Има държави, в които няма кой да чете жълти сайтове и вестници, в България не е така Слави Трифонов: Има държави, в които няма кой да чете жълти сайтове и вестници, в България не е така
Чете се за: 01:50 мин.
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са предизвикателствата пред НС Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са предизвикателствата пред НС
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.
Вдигане на тежести
Софийският маратон променя движението в центъра и днес Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кризата с боклука на София - какви са решенията?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел в очакване на завръщането на заложниците
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ