Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Утре в Египет ще има среща на високо ниво, на която да се обсъди финално споразумение за край на войната

Снимка: БТА
В Израел стотици хиляди участваха в демонстрация в очакване на завръщането на заложниците. Според последната информация, освобождаването им ще започне утре. За утре в Египет е планирана среща на високо ниво, на която ще се обсъди финално споразумение за край на войната.

Камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа. Според подписаното от Израел и Хамас споразумение на ден не по-малко от 600 тежкотоварни машини с храна и медикаменти ще влизат в анклава. Стотици хиляди участваха в демонстрация в очакване на завръщането на заложниците.

На митинга в Тел Авив говори специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф. Той каза, че "заложниците се връщат у дома" и поздрави президента Доналд Тръмп, че е направил възможно подписването на мирното споразумение за Газа. Когато Уиткоф спомена премиера Бенямин Нетаняху, множество започна да недоволства и да освирква.

Самият Нетаняху посети болница, в която се подготвят да посрещнат заложниците. Освен очакването на заложниците, израелците искат траен мир.

Дана Гева, жител на Тел Авив: "В някакъв момент беше много трудно да повярваме, че това, което се случва сега, е възможно. Думите на Уиткоф за преговори за мир са нещо, което не сме чували от много дълго време. А аз смятам, че повечето израелци вярват в мира."

Пред израелския затвор Офер вече има много автобуси. В ход е подготовка за пускане на около 250 палестински затворници, в замяна на пленените от "Хамас". В Газа, според местните власти, около 500 хиляди палестинци вече са се върнали в северната част на анклава. Най-големият им страх е войната да не започне отново.

Билал ал-Наджар, пътуващ към дома си в Газа: "Честно да в кажа - разселван съм около 20 пъти. Транспортът е скъп, а ние нямаме пари. За това използвам количка и я влача сам. Връщаме се към Джабалия, но се страхуваме. Надяваме се, че войната е свършила, но най-големите ни страхове са, че ще започне отново…"

снимки: БТА

Близки до Хамас заявиха, че групировката свиква около 7000 свои членове, за да поеме контрола върху районите в Газа, от които са се изтеглили израелските военни. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър са сред 20-те лидери, които ще се обсъжда финално споразумение за край на войната в Газа. Срещата ще се проведе в египетския курорт Шарм ел-Шейх.

#Стив Уиткоф #освобождаване на заложници #Израел срещу Хамас #Израел

