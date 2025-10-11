БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Половин милион души са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа, ден след влизането в сила на примирието между Израел и Хамас. Това съобщи контролираната от Хамас служба за гражданска защита.

По крайбрежието се образува дълга колона от желаещи да се върнат в изоставените си домове. В Хан Юнис множество палестинци щурмуваха камионите с хуманитарна помощ.

Съгласно споразумението хуманитарните доставки за Газа ще бъдат увеличени, а свободното придвижване между северната и южната част на Ивицата е разрешено. Хамас призова 7 хиляди свои бойци да се върнат, на фона на опасенията от избухване на вътрешно насилие след поетапното изтегляне на израелските сили. Израелските болници продължават подготовката да приемат заложниците, които Хамас се очаква да освободи до обяд в понеделник. Палестинските затворници, които трябва да бъдат пуснати в замяна, вече са прехвърлени в два израелски затвора.

#Газа #палестинци #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Още от: Близък изток

Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп
Чете се за: 01:25 мин.
Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ