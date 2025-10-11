Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа

Половин милион души са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа, ден след влизането в сила на примирието между Израел и Хамас. Това съобщи контролираната от Хамас служба за гражданска защита.

По крайбрежието се образува дълга колона от желаещи да се върнат в изоставените си домове. В Хан Юнис множество палестинци щурмуваха камионите с хуманитарна помощ.

Съгласно споразумението хуманитарните доставки за Газа ще бъдат увеличени, а свободното придвижване между северната и южната част на Ивицата е разрешено. Хамас призова 7 хиляди свои бойци да се върнат, на фона на опасенията от избухване на вътрешно насилие след поетапното изтегляне на израелските сили. Израелските болници продължават подготовката да приемат заложниците, които Хамас се очаква да освободи до обяд в понеделник. Палестинските затворници, които трябва да бъдат пуснати в замяна, вече са прехвърлени в два израелски затвора.