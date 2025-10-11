У нас навлиза методът "сеене на облаци", който може изкуствено да увеличи валежите с до 30%

След наводненията от миналата седмица – Националният борд по водите се похвали – хората без достъп до вода са намалели наполовина. 160 000 са тези, които изобщо нямат вода, отчете лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров. По думите му към днешна дата водна криза няма, а до края на следващата година инвестициите във водната мрежа ще са близо 2 млрд. лева. Днес решихме да ви покажем още едно възможно решение на водната криза.

Изкуственото повишаване на валежите, познато повече като сеене на облаци, навлиза тепърва у нас, но първите опити показват, че може да увеличи дъждовете с до 30%.

Вижте повече в репортажа на Петър Желев