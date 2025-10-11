След намесата на Мелания Тръмп 8 отвлечени украински деца са отново със семействата си

Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп заяви, че е осигурила освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия, след като е установила извънреден канал за комуникация с руския президент Владимир Путин. 55-годишната госпожа Тръмп уточни, че Путин се е съгласил да съдейства, след като тя му е предала писмо чрез Доналд Тръмп по време на срещата на върха в Аляска. Съпругата на американския президент направи рядко публично изявление в Белия дом.

Мелания Тръмп, първа дама на САЩ: „Моят представител работи директно с екипа на президента Путин, за да осигури безопасното събиране на децата със семействата им между Русия и Украйна. Всъщност осем деца са се събрали отново със семействата си през последните 24 часа.“