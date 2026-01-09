Доналд Тръмп се срещна с представители на петролни компании

На американските петролни компании, които отиват във Венецуела дори няма да се налага да взаимодействат с нейните власти, те могат да се обърнат към САЩ, заяви след срещата Доналд Тръмп. Той каза още , че новият танкер е бил задържан в сътрудничество с венецуелските власти.

Вчера САЩ са получили от Венецуела 30 милиона барела нефт, съобщи американският президент. Вашингтон незабавно ще рафинира и ще продаде до 50 милиона барела венецуелски петрол.

Според Тръмп решението кои компании ще работят във Венецуела може да бъде взето още днес.

САЩ очакват американските петролни компании да инвестират поне 100 милиарда долара във Венецуела, а Вашингтон ще гарантира тяхната сигурност, увери Доналд Тръмп.

Следващата седмица в Белия дом отново ще има среща с ръководители на американски петролни компании.