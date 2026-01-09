БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп се срещна с представители на петролни компании

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

 САЩ ще продаде до 50 милиона барела петрол

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

На американските петролни компании, които отиват във Венецуела дори няма да се налага да взаимодействат с нейните власти, те могат да се обърнат към САЩ, заяви след срещата Доналд Тръмп. Той каза още , че новият танкер е бил задържан в сътрудничество с венецуелските власти.

Вчера САЩ са получили от Венецуела 30 милиона барела нефт, съобщи американският президент. Вашингтон незабавно ще рафинира и ще продаде до 50 милиона барела венецуелски петрол.

Според Тръмп решението кои компании ще работят във Венецуела може да бъде взето още днес.

САЩ очакват американските петролни компании да инвестират поне 100 милиарда долара във Венецуела, а Вашингтон ще гарантира тяхната сигурност, увери Доналд Тръмп.

Следващата седмица в Белия дом отново ще има среща с ръководители на американски петролни компании.

#САЩ #Венецуела #петрол

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: САЩ и Канада

Свобода или хаос: Венецуела след Мадуро - коментар на журналистката Лус Мели Рейес
Свобода или хаос: Венецуела след Мадуро - коментар на журналистката Лус Мели Рейес
Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании
Чете се за: 00:52 мин.
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните управляващи Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните управляващи
Чете се за: 00:55 мин.
Превишил ли е правомощията си имиграционният служител, застрелял жена в Минеаполис Превишил ли е правомощията си имиграционният служител, застрелял жена в Минеаполис
Чете се за: 03:50 мин.
САЩ отново задържаха танкер в Карибско море САЩ отново задържаха танкер в Карибско море
Чете се за: 00:37 мин.
Поредна стрелба в САЩ: Федерални служители простреляха двама души Поредна стрелба в САЩ: Федерални служители простреляха двама души
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ