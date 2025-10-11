БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

В очакване на ново правителство във Франция: Опозицията се готви за вот на недоверие

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Новият стар премиер на Франция се определи като войникът-монах на президента

очакване ново правителство франция опозицията готви вот недоверие
Снимка: АП/БТА
Лидерите на опозиционните леви и десни партии във Франция смятат да обявят незабавен вот на недоверие на Себастиан Льокорню, когото президентът Макрон снощи назначи отново за министър-председател. Попитан какво мисли за твърденията, че назначаването му е нелепо, Льокорню отговори: "Това, което е нелепо, е политическата ситуация в страната".Той има твърде ограничено време за съставяне на правителство. В понеделник премиерът трябва да представи на президента проектобюджет за следващата година.

Веднага след преназначанието си 39-годишният Себастиан Льокорню посети полицейско управление в парижко предградие. Нямаше много кандидати за поста министър-председател, коментира Льокорню, който се определи като войникът-монах на президента.

Себастиан Льокорню, министър-председател на Франция: „Поставих си доста ясна мисия и или политическите сили ще ми помогнат и ще работим заедно, за да я постигнем, или няма. Въпросът е как можем да гарантираме, че до 31 декември ще има бюджет за социално осигуряване, ще има бюджет за държавата и ще сме се справили с няколко извънредни ситуации“.

Снимки: АП/БТА

Според вестник „Фигаро“ Льокорню е заявил на президента, че ще приеме назначението, ако в правителството му няма хора с амбиции за Елисейския дворец след две години. Така де факто макронистът изключва няколко авторитетни политици от бъдещия си кабинет.

Лидерът на консервативната партия „Републиканците“ Брюно Ретайо смята, че формацията му не трябва да участва в новото управление. А според председателя на Сената, социалистите ще се опитат да шантажират Льокорню да се откаже от всички реформи, извършени досега, в замяна на тяхната подкрепа за кабинета му.

Крайната левица и крайната десница са категорично за предсрочни избори и оставка на президента. Редови французи също са недоволни от решението на Макрон.

Франсоаз Лерош, пенсионерка в Париж: "На власт се връщат същите хора, вече ги имахме, а трябваше да са други, но да не са твърде политични, да мислят малко и за страната“.

Осан Фаруги, архитект в Париж: "Дадоха шанс на всички, и на десницата, и на центъра. Може би това беше моментът да видим дали левицата също може да направи нещо, но очевидно това не е изборът на президента.“

Ако Льокорню не представи проектобюджета в срок, парламентът може да няма достатъчно време да го разгледа преди 31 декември и тогава правителството ще да бъде принудено да приеме специален закон, за да продължи събирането на данъци, а разходите ще бъдат ограничени до приемането на бюджета на втората икономика в еврозоната.

#Себастиан Льокорню #ново правителство #вот на недоверие #Франция

