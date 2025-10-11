Себастиан Льокорню отново премиер на Франция – има само уикенда, за да подготви бюджета

Френският президент Еманюел Макрон изненада всички, като върна Себастиан Льокорню на премиерския пост – само няколко дни след като той самият беше подал оставка. Причината за оставката беше липсата на подкрепа в парламента и критики срещу плановете на правителството.

Сега обаче Льокорню има нова мисия – до понеделник трябва да представи бюджета на Франция. Засега не е ясно дали ще успее да състави и нов екип от министри навреме.

В публикация в социалната мрежа X той написа, че ще направи всичко възможно, за да осигури стабилен бюджет и да отговори на нуждите на французите.