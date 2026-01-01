Какво ни очаква в небето през 2026 година?

2026 година ще бъде изключително интересна за всички, които се вълнуват от космоса и небесните явления. Очакват ни редки астрономически събития, които ще могат да се наблюдават и с просто око.

През януари ще има първата за годината суперлуна – моментът, когато Луната се намира най-близо до Земята и изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено. През годината ще има общо три суперлуни, като последната ще бъде точно преди Коледа.

2026-а ще предложи и впечатляващи затъмнения. През февруари ще има пръстеновидно слънчево затъмнение, а през август – пълно слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава и от части на Европа. Предстоят и лунни затъмнения, които ще направят нощното небе още по-впечатляващо.

Едно от най-очакваните събития ще бъде т.нар. „парад на планетите“ в края на февруари. Тогава няколко планети ще се подредят на нощното небе, като част от тях ще се виждат дори без телескоп.

През годината се очаква и повишена слънчева активност, което означава повече възможности за наблюдение на полярни сияния – дори на места, където обикновено не се виждат.

2026 година обещава да бъде истински празник за любителите на астрономията и всички, които обичат да гледат към небето и да откриват неговите тайни.