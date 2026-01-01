Първото теглене в евро вече е факт

Точно в 00:00:20 часа беше направено първото теглене в евро от банкомат в България. Това се случи в Слънчев бряг. Само няколко минути по-късно – в 00:03 ч., беше извършена и първата успешна плащане в евро чрез ПОС терминал в София.

Малко след това, в 00:04:55 ч., беше регистрирано и първото дарение в евро чрез виртуален ПОС терминал. Така България официално започна работа с новата си валута.

От „Борика“ посочват, че преминаването към еврото е преминало спокойно и без сериозни проблеми. Всички системи – банкомати, картови плащания и електронни услуги – са били подготвени предварително и са заработили нормално още от първите минути на 1 януари.

С въвеждането на еврото България прави още една важна крачка напред към пълната си интеграция в Европейския съюз.