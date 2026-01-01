Лагард: "Добре дошла, България, в семейството на еврото!"

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави България по повод присъединяването ѝ към еврозоната. В специално послание тя заяви, че страната ни вече е част от голямото европейско семейство и направи крачка към по-стабилно и сигурно бъдеще: "Приветствам сърдечно България в семейството на еврото и управителя на БНБ г-н Радев в Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт".

Лагард подчерта, че въвеждането на еврото е резултат от дългогодишни усилия и споделени европейски ценности. Според нея това е важен момент не само за България, но и за цяла Европа.

Тя благодари на българските институции и граждани за подготовката и отбеляза, че новата валута носи повече сигурност, доверие и възможности за развитие.

С посланието си Лагард приветства България като пълноправен член на еврозоната и пожела успех и стабилност в новия етап от развитието на страната.