2026 - годината на големия спорт

2026 ще бъде една от най-вълнуващите години в световния спорт. Календарът е изпълнен с мащабни първенства, олимпийски игри и събития, които ще съберат милиони зрители по целия свят.

Зимни олимпийски игри – Милано и Кортина

От 6 до 22 февруари Италия ще бъде домакин на Зимните олимпийски игри. За първи път те ще се проведат в два града – Милано и Кортина д’Ампецо. Откриването ще бъде на стадион „Сан Сиро“, а състезанията ще обхванат както градска, така и планинска среда.

Световно първенство по футбол

От 11 юни до 19 юли 2026 г. ще се проведе Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. За първи път в историята ще участват 48 национални отбора, а финалът ще се играе на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Художествена гимнастика

28 – 30 март - Световна купа по художествена гимнастика в София. А в края на май България ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна. Очаква се участие на най-силните национални отбори от Европа, както и всички водещи гимнастички в индивидуалната и ансамбловата надпревара. Състезанието ще бъде ключово събитие в календара на международната федерация и ще привлече сериозен интерес от фенове и специалисти.

Волейбол

България ще бъде съорганизатор на Европейското първенство по волейбол заедно с Италия. Част от мачовете ще се проведат в български градове, като страната ни ще приеме срещи от груповата фаза и евентуално елиминации. Турнирът ще събере най-добрите европейски национални отбори и ще бъде едно от най-значимите спортни събития на годината у нас.

Световното първенство по вдигане на тежести в България ще се проведе през есента на 2026 година.

Какво още предстои?

– Формула 1 – сезон с над 20 състезания, включително Гран при на Австралия, Монако, Великобритания, Италия, САЩ и Абу Даби.

– Тенис – четирите турнира от Големия шлем: Australian Open, Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open.

– Лека атлетика – световно първенство и множество международни турнири.

– Зимни спортове – световни купи по ски, биатлон и ски скокове през цялата година.

2026 се очертава като година, изпълнена със спортни емоции и големи първенства, които ще останат в историята на световния спорт.