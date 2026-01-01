С много светлини, музика и емоции светът посрещна 2026 година. В различни части на планетата празненствата бяха мащабни, цветни и пълни с настроение.

В Атина новата година беше посрещната с по-тихи, но впечатляващи светлинни ефекти, а в Ню Йорк по традиция огромната светеща топка се спусна на „Таймс Скуеър“, отброявайки последните секунди на старата година.

В Лондон над 100 хиляди души се събраха край Темза, за да гледат фойерверките около Биг Бен, който отбеляза настъпването на 2026-а. В Париж пък празникът обхвана района около Триумфалната арка и „Шанз-Елизе“, а най-честите пожелания бяха за мир, здраве и щастие.

Берлин посрещна Новата година с много музика и светлинно шоу, а Атина избра по-тих и екологичен подход – с дронове и светлинни ефекти вместо силни фойерверки.

В Ню Йорк традицията също беше спазена – огромната светеща топка се спусна точно в полунощ, а небето се изпълни с цветове. Тази година празникът беше още по-специален заради отбелязването на 250 години от създаването на Съединените щати.

Истински спектакъл имаше и в Рио де Жанейро, където се очакваше около 5 милиона души да празнуват заедно. Над града светнаха хиляди фойерверки, а над 1200 дрона озариха небето, превръщайки нощта в едно огромно светлинно шоу.