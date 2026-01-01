„Ненужните стотинки за нужни каузи“ - инициатива в кв. Княжево в София

Шепа дребни монети, събирани с години по буркани и касички, се превърнаха в нещо много по-голямо – кауза. В столичния квартал Княжево хората откриха какво да направят със стотинките си.

Идеята тръгва от едно дете и неговото семейство и бързо се превръща в кампания с име „Ненужните стотинки за нужни каузи“. Хората носят дребните си пари в читалището – без да ги броят, без значение колко са. Важното е жестът.

Събраните средства ще отидат за книги, костюми за самодейците и ремонти в читалището – мястото, което събира поколенията в квартала.

„Идеята е не колко ще съберем, а че хората искат да помогнат“, казват организаторите. Сред дарителите има и възрастни хора, които идват с усмивка и пълни шепи стотинки.

Кампанията продължава до 20 януари, а посланието ѝ е просто – дори най-малката монета може да направи голямо добро.