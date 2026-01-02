БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
такситата поскъпват
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Таксиметровите тарифи в София са повишени от вчера с 18,6%.

Приетата от Столичния общински съвет обща методика за автоматично индексиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег използва три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (MP3) – 15% и горива – 10%.

Дневната минимална тарифа вече е 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при тарифа от 1,21 лв в предходната година. Нощната минимална тарифа вече е 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при 1,39 лв. през 2025 година. Дневната максимална тарифа е 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при 2,05 лв. през миналата година. Нощната максимална тарифа е 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при 2,51 лв. през 2025 година.

#цени на такситата #София #таксита #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
2
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
3
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
4
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
5
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в...
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
6
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: Икономика

Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото
Чете се за: 04:00 мин.
Големите търговски вериги влизат в режим евро Големите търговски вериги влизат в режим евро
Чете се за: 00:55 мин.
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
Чете се за: 01:00 мин.
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
Чете се за: 13:07 мин.
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото
Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден? Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Зохран Мамдани положи клетва - новият кмет на Ню Йорк със заявка за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Градският транспорт в Русе е безплатен до утре заради преход към...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ