БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Слушай новината

Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София, съобщиха негови близки от Ихтиман.

Според тях то се е родило с тегло над 3 кг с планирано цезарово сечение.

След раждането лекарите съобщили, че новороденото има проблеми със сърцето и белия дроб и се опитали да го откарат в "Майчин дом". Бащата на бебето твърди, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. А към 18:00 ч. в сградата на Окръжна болница дойдоха следователи.

Божидарка Димитрова, баба на бебето: "Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало."

От Окръжна болница засега отказват коментар. По телефона пиарът на болницата съобщи, че към 13:00 часа след цезарово сечение се е родило 3 кг момченце, което веднага е показало проблеми с дишането и е било с неразгърнати бели дробове. 17-годишната майка е добре. Болницата започва вътрешна проверка.

#София #Окръжна болница #почина #бебе

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Общество

Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски
Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски
Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори? Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори?
Чете се за: 04:05 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Чете се за: 01:45 мин.
Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция
Чете се за: 01:17 мин.
Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:55 мин.
Пореден случай на "ало измама" - каква е схемата? Пореден случай на "ало измама" - каква е схемата?
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ