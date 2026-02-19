БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори.

Защо е покачването на цената?

След недоволство в социалните мрежи заради почти двойното увеличение на цената на курса по оказване на първа долекарска помощ към Българския червен кръст за кандидат-шофьорите, проверяваме каква е причината и оправдана ли е тя.

18-годишният Александър тъкмо започва курс за шофьорска книжка, когато разбира, че обучението за оказване на първа долекарска помощ вече струва значително повече. Вместо 100 лева – сега цената е 96 евро.

Александър Георгиев, курсист: „Ще се отрази сериозно на бюджета, тъй като аз реших сам да заплатя съответно курсовете чрез моята стипендия. Все пак повишаването е почти двойно спрямо миналата година.“

От Българския червен кръст обясняват, че увеличението е вследствие на промени в нормативната уредба за обучението по оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства. Според новите изисквания курсът вече е с продължителност 12 учебни часа, вместо досегашните 8.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК: „12 учебни часа означава, че задължително преминаваме на двудневно обучение, тъй като законите в България не позволяват повече от 8 учебни часа да се водят в един ден. Така че БЧК трябваше много бързо да настрои своята система, включително с лектори, които са висококвалифицирани лекари и работят в лечебни заведения.“

Увеличението на часовете цели по-добра подготовка на бъдещите водачи.

Георги Бързаков, пътен експерт към АКАБ: „Все пак важен е крайният ефект – всички бъдещи кандидат-шофьори, всички по чл. 157, които се явяват за свидетелство, да могат след това да са предвидливи на пътя и когато се случи инцидент, да могат да помогнат на пострадалите.“

Николай Галчев, инструктор: „Който иска да е подготвен, може и за един ден, може и за два дни да се подготви. Не е проблем. Просто желанието за подготовка е по-важно според мен.“

Новите промени предвиждат и по-гъвкава форма на обучение – част от теорията вече ще може да се провежда онлайн.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК: „50% от теорията може да бъде в онлайн среда. И тази подготовка да се направи самостоятелно вкъщи за тези, които са по-можещи да се ориентират в тази информация – в теоретичната част. С което ще позволим и тази цена на курса да спадне.“

Предвижда се и промяна в издаването на удостоверенията за преминат курс – вместо на хартия, те ще бъдат електронни.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК: „Има много подобрения, които ще облекчат именно тези млади кандидат-шофьори в процеса им на получаване на шофьорска книжка. БЧК прави необходимото административно и технологично, със софтуерни програми и с всичко останало, да обезпечи този процес и това да стане възможно най-скоро. Надявам се още през следващия месец това да се случи, но вече зависи от МВР и от Министерството на електронното управление.“

Младите кандидат-шофьори не са сигурни дали повече часове означават по-добра подготовка. Но са категорични – по-високата цена на курса няма да ги откаже от желанието им да получат шофьорска книжка.

#двойна цена #курс по първа помощ #БЧК

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Общество

Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция
Чете се за: 01:17 мин.
Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:55 мин.
Пореден случай на "ало измама" - каква е схемата? Пореден случай на "ало измама" - каква е схемата?
Чете се за: 00:37 мин.
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
5745
Чете се за: 03:32 мин.
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото "Сияна" е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото "Сияна" е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ