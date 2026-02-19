Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори

Точно в 10.00 часа служебният кабинет положи клетва в Народното събрание, след което служебнят премиер Андерй Гюров представи приоритетите на неговото правителство.

Единадесетото служебно правителство положи днес клетва. То е част от общо 106 кабинета в най-новата история на България. Андрей Гюров очерта приоритетите пред своя мандат, сред които организиране и провеждане на честни и прозрачни избори. Не на последно място – запазване на евроатлантическата ориентация на България. Във вътрешен план приоритет е удължаване на бюджет 2025, за да се гарантират пенсиите и запазването на социалните плащания. Гюров подчерта, че кабинетът му не е реваншистки и е равно отдалечен от всички партии.

Служебният премиер очерта най-важната задача на кабинета така:

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Днес говоря не само на тази зала, говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че лично аз и служебното правителство поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет, без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността."

Той не се съгласи с твърденията, че зад имената в кабинета стоят политически интереси.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Заявявам категорично, че служебното правителство няма да бъде застъпник, нито противник на която и да е политическа партия. Искам да ви уверя, че служебното правителство няма коалиционна математика, няма скрити условия и договорки. Решени сме да покажем, че властта може да се упражнява спокойно, без лицемерие, без реваншизъм, с почтеност и отговорност. Това правителство е съставено с идеята за широк експертен формат. В него са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости."

Той формулира седем основни задачи освен изборите пред служебната власт.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Гарантиране на финансовата стабилност в условия на удължителен бюджет. Справедливо разпределение на средствата за общините с ефект за всички граждани, а не за нечии кампании. Ритмичност в изплащането на пенсиите, социалните плащания и помощите за най-уязвимите групи – социално слаби и безработни. Възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и нормалното функциониране на правосъдието е друга задача пред кабинета. Ще има промени в сферата на сигурността." Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Ще вземем мерки за стриктно спазване на служебните задължения и принципите на законност сред правораздавателните органи. Ще положим усилия да не се крие информация, а институциите да говорят открито и навреме, вместо да управляват със слухове и внушения."

Той обясни и кой е най-важният критерий за успеха на кабинета.

„Ако в края на мандата на служебното правителство хората почувстват, че има смисъл да гласуват, ако избирателната активност се повиши, ако изборите бъдат признати за честни, тогава ще знаем, че сме си свършили работата.“

Депутатите на „Възраждане“, "ДПС-Ново начало" и МЕЧ напуснаха залата още по време на клетвата.