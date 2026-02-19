Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?

Американските военни са готови за евентуални удари срещу Иран, които може да започнат дори до дни. Това съобщават редица американски медии и дори се твърди, че атаката може да започне през следващите дни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всичко по евнетуална сделка с Иран ще е ясно до 10 дни.

Съобщава се и за американски самолети на пистата на летище "Васил Левски" в София, които се предполага, че трябва да се включат в операцията в Близкия изток.

По повод тези съобщения от Министерство на отбраната изпратиха позиция, с която се потвърждава, че самолетите са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.

Ще ударят ли Съединените щати Иран и дали това може да стане до 48 часа?

Факт е, че в Близкия изток е разположено най-голямото количество американска военна мощ от войната в Ирак. Нови удари или оказване на натиск в преговорите?

Точката на кипене е достигната и всеки момент Доналд Тръмп може да нареди удари по Ислямската република, твърдят източници от Белия дом и Пентагона, цитирани от американски медии. "Си Би Ес" дори посочва конкретен ден - събота, но подчертава, че решение все още не е взето. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отказа да определя срокове от името на Тръмп.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът винаги е бил много ясен по отношение на Иран или която и да е друга държава по света, дипломацията винаги е неговият първи избор и би било много мъдро от страна на Иран да сключи сделка с президента Тръмп и с тази администрация".

Техеран остава категоричен. Никоя страна не може да лиши Иран от правото му да обогатява уран, заяви директорът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами. Върховният лидер Аятолах Али Хаменей предупреди, че опитите на Вашингтон да свалят властта в Иран ще се провалят. Искането на Съединените щати не е смяна на режима, а отказ от ядрената програма. Иранският президент вчера даде знак, че това искане няма да бъде изпълнено на този етап.

Масуд Пезешкиян, президент на Иран: "Не се стремим към ядрени оръжия. Каквато и форма на проверка да искат да извършат, ние сме готови. Но не приемаме да бъдем лишени от възможностите на науката и познанието, за да спасяваме пациенти и да развиваме индустрията и земеделието си".

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

В края на януари в Близкия изток пристигна самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн", на път за там е и най-големият военен кораб в света "Джералд Форд". Освен тях - девет разрушителя, три фрегати, мобилизирани са изтребители. Русия и Иран междувременно провеждат съвместни учения в Оманския залив - в непосредствена близост до американските кораби. Заради потенциален въоръжен конфликт полският премиер Доналд Туск препоръча на полските граждани да напуснат Иран.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: „След няколко или след няколко десетки часа евакуацията може да е невъзможна".

Преговорите между Техеран и Вашингтон са в мъртва точка, но евентуални удари могат да бъдат отложени заради края на Зимните олимпийски игри, свещения месец Рамазан и речта на Тръмп за състоянието на съюза на 24 февруари.