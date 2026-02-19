БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от...
Чете се за: 00:57 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Запази

Тръмп заяви, че всичко по евнетуална сделка с Техеран ще е ясно до 10 дни

Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Американските военни са готови за евентуални удари срещу Иран, които може да започнат дори до дни. Това съобщават редица американски медии и дори се твърди, че атаката може да започне през следващите дни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всичко по евнетуална сделка с Иран ще е ясно до 10 дни.

Съобщава се и за американски самолети на пистата на летище "Васил Левски" в София, които се предполага, че трябва да се включат в операцията в Близкия изток.

По повод тези съобщения от Министерство на отбраната изпратиха позиция, с която се потвърждава, че самолетите са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.

Ще ударят ли Съединените щати Иран и дали това може да стане до 48 часа?

Факт е, че в Близкия изток е разположено най-голямото количество американска военна мощ от войната в Ирак. Нови удари или оказване на натиск в преговорите?

Точката на кипене е достигната и всеки момент Доналд Тръмп може да нареди удари по Ислямската република, твърдят източници от Белия дом и Пентагона, цитирани от американски медии. "Си Би Ес" дори посочва конкретен ден - събота, но подчертава, че решение все още не е взето. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отказа да определя срокове от името на Тръмп.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът винаги е бил много ясен по отношение на Иран или която и да е друга държава по света, дипломацията винаги е неговият първи избор и би било много мъдро от страна на Иран да сключи сделка с президента Тръмп и с тази администрация".

Техеран остава категоричен. Никоя страна не може да лиши Иран от правото му да обогатява уран, заяви директорът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами. Върховният лидер Аятолах Али Хаменей предупреди, че опитите на Вашингтон да свалят властта в Иран ще се провалят. Искането на Съединените щати не е смяна на режима, а отказ от ядрената програма. Иранският президент вчера даде знак, че това искане няма да бъде изпълнено на този етап.

Масуд Пезешкиян, президент на Иран: "Не се стремим към ядрени оръжия. Каквато и форма на проверка да искат да извършат, ние сме готови. Но не приемаме да бъдем лишени от възможностите на науката и познанието, за да спасяваме пациенти и да развиваме индустрията и земеделието си".

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

В края на януари в Близкия изток пристигна самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн", на път за там е и най-големият военен кораб в света "Джералд Форд". Освен тях - девет разрушителя, три фрегати, мобилизирани са изтребители. Русия и Иран междувременно провеждат съвместни учения в Оманския залив - в непосредствена близост до американските кораби. Заради потенциален въоръжен конфликт полският премиер Доналд Туск препоръча на полските граждани да напуснат Иран.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: „След няколко или след няколко десетки часа евакуацията може да е невъзможна".

Преговорите между Техеран и Вашингтон са в мъртва точка, но евентуални удари могат да бъдат отложени заради края на Зимните олимпийски игри, свещения месец Рамазан и речта на Тръмп за състоянието на съюза на 24 февруари.

#САЩ #удари #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
5
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
6
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Близък изток

Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари
Чете се за: 01:07 мин.
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Чете се за: 01:25 мин.
На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи
Чете се за: 01:30 мин.
Рубио: Трудно е да се сключи сделка с Иран, но ще се опитаме Рубио: Трудно е да се сключи сделка с Иран, но ще се опитаме
Чете се за: 02:07 мин.
Преди преговорите между Иран и САЩ - делегациите от Вашингтон и Техеран пристигат в Женева Преди преговорите между Иран и САЩ - делегациите от Вашингтон и Техеран пристигат в Женева
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ