Благой Тодев: Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска, искам нещо по-добро

Благой Тодев, който обмисля отказване от биатлона, се прибра на родна земя след участието си на Игрите в Милано/Кортина, където записа 22-о място в индивидуалния старт на 20 км и 12-о с щафетата.

"Със сигурност го обмислям и със сигурност искам да продължа още една година. Програмата е доста тежка, не всеки може да понесе подобни обеми и скорост. По-талантливи състезатели могат да понесат такова натоварване", започна Тодев.

"Абсолютно всички работим по един и същи начин, което не мисля, че е нормално", добави той.

Биатлонистът ни коментира и представянето на България на Зимните олимпийски игри.

"Това се оказа една от най-успешните Олимпиади, два медала, 12-о в щафетата при мъжете, 12-о при жените. Аз съм щастлив от резултатите ни, макар и да не съм доволен от моите", каза Тодев.

На въпрос дали е имало разговор с федерацията относно евентуално отказване, той разкри:

"Не сме имали разговори, но предполагам, че ще проведем такива, на Управителен съвет ще ни изслушат и ще има яснота".

"При нас прекъсване за година е много тежко връщане. Аз не съм калибър най-добрите в света. Все още не знам, има време, наистина. Може би и аз до някаква степен тикам съдбата в тази посока. Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска. Искам нещо по-добро, искам висок скок", допълни Тодев.

Той бе запитан и за предстоящия масов старт при жените в събота, в който ще участват Лора Христова и Милена Тодорова.