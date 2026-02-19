Благой Тодев: Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска, искам нещо по-добро

"Абсолютно всички работим по един и същи начин, което не мисля, че е нормално", каза биатлонистът, който коментира представянето си на Зимните олимпийски игри при завръщането си у дома.
Благой Тодев, който обмисля отказване от биатлона, се прибра на родна земя след участието си на Игрите в Милано/Кортина, където записа 22-о място в индивидуалния старт на 20 км и 12-о с щафетата.
"Със сигурност го обмислям и със сигурност искам да продължа още една година. Програмата е доста тежка, не всеки може да понесе подобни обеми и скорост. По-талантливи състезатели могат да понесат такова натоварване", започна Тодев.
"Абсолютно всички работим по един и същи начин, което не мисля, че е нормално", добави той.
Биатлонистът ни коментира и представянето на България на Зимните олимпийски игри.
"Това се оказа една от най-успешните Олимпиади, два медала, 12-о в щафетата при мъжете, 12-о при жените. Аз съм щастлив от резултатите ни, макар и да не съм доволен от моите", каза Тодев.
На въпрос дали е имало разговор с федерацията относно евентуално отказване, той разкри:
"Не сме имали разговори, но предполагам, че ще проведем такива, на Управителен съвет ще ни изслушат и ще има яснота".
"При нас прекъсване за година е много тежко връщане. Аз не съм калибър най-добрите в света. Все още не знам, има време, наистина. Може би и аз до някаква степен тикам съдбата в тази посока. Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска. Искам нещо по-добро, искам висок скок", допълни Тодев.
Той бе запитан и за предстоящия масов старт при жените в събота, в който ще участват Лора Христова и Милена Тодорова.
"Със сигурност ще направят хубав резултат, в това съм убеден. Стрелят много добре, бягат много добре. И височината, и подготовката, пропускът на Световната купа им е дал сили. Отново може би топ 10", прогнозира родният биатлонист.