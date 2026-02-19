БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Една от въздушните линейки докара пациент с множество изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Хеликоптерът кацна малко след 10.00 ч. Докарани са мъж и жена от Сливен, пострадали при взрив на газова бутилка.

Двамата пострадали са се опитали сами да загасят огъня, но са получили наранявания. Те са били изведени от горящия имот с помощта на съседи. В гасенето на пожара са участвали два пожарни автомобила. Огънят е бил локализиран и потушен, като са предотвратени по-сериозни материални щети и разпространението му към съседни сгради.

Страната ни разполага с общо пет въздушни линейки, до средата на годината се очаква да пристигнат още три.

Кадри: Милко Петров

#въздушна линейка #Сливен #Пловдив

Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Сигнал за пожар в столичен хотел
Чете се за: 00:27 мин.
Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол
Чете се за: 00:55 мин.
Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.
Издирват турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина
Чете се за: 00:25 мин.
Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила
Чете се за: 00:15 мин.

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Унгария може да спре тока за Украйна
Чете се за: 01:17 мин.
По света
