Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив

Една от въздушните линейки докара пациент с множество изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Хеликоптерът кацна малко след 10.00 ч. Докарани са мъж и жена от Сливен, пострадали при взрив на газова бутилка.

Двамата пострадали са се опитали сами да загасят огъня, но са получили наранявания. Те са били изведени от горящия имот с помощта на съседи. В гасенето на пожара са участвали два пожарни автомобила. Огънят е бил локализиран и потушен, като са предотвратени по-сериозни материални щети и разпространението му към съседни сгради.

Страната ни разполага с общо пет въздушни линейки, до средата на годината се очаква да пристигнат още три.

Кадри: Милко Петров