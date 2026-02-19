Слънчево и по-топло следобед, дъжд от запад през нощта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В следобедните часове ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад и температурите ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°, а по Черноморието – между 7° и 10°.

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток, а в Източна България – от юг-югозапад. Минималните температури на повечето места ще са между минус 1° и 4°, за София – около 1°.

Утре сутринта на много места в западната половина от страната ще вали дъжд, а в планините над 1400–1500 метра – сняг. Следобед и през нощта срещу събота валежите ще обхванат централните и източните райони, като по-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област.

В Източна България вятърът ще бъде умерен, временно силен, от юг-югозапад. Максималните температури утре ще са между 8° и 13°, в източните райони – до 15°, в Северозападна България – между 5° и 8°, за София – около 10°, а по Черноморието – между 9° и 13°.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са около нулата и на много места в Централна и Източна България ще вали сняг, а в южните райони – дъжд и сняг.

В неделя валежите ще са почти без съществени прояви, а в понеделник на места ще бъде и предимно слънчево. Във вторник северозападният вятър отново ще се усили и ще бъде умерен до силен. Облачността ще е по-често значителна и на места ще превали краткотрайно.


