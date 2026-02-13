Благой Тодев с най-добро класиране от българите в спринта на 10 км в Милано/Кортина

Благой Тодев се представи най-добре от четиримата български биатлонисти в спринта на 10 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Тодев се класира 42-и с време 25:23.6 минути, след като допусна една грешка при първата си стрелба от положение прав.

Той беше най-добър от българите и в индивидуалния старт на 20 километра.

Дебютантът на зимни игри - 22-годишният Константин Василев, се нареди 56-и, след като финишира за 25:52.3 минути. Той направи четири грешки при стрелбата, всичките от положение прав.

Тодев и Василев ще участват в преследването на 12.5 километра в неделя от 12:15 часа, за което продължават първите 60 от днешното състезание.

38-годишният Владимир Илиев, който участва на пети зимни Игри, остана 70-и с 26:17.8 минути, също с четири пропуска - по два във всяка стрелба.

Антон Синапов пък е 82-и с 27:04.4 минути с три пропуска, всичките от положение прав.