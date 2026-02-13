Французинът Кантен Фийон Майе завоюва втори златен медал от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона

Французинът Кантен Фийон Майе спечели седми олимпийски медал в кариерата си и втори златен от Милано/Кортина 2026, след като спечели мъжкия спринт в биатлона на 10 км. Той завърши с време 22:53.01 и с перфектна стрелба.

Кантен Майе се изравни с Мартен Фуркад като най-титулувания френски зимен олимпиец.

Златото е второ за него в Милано/Кортина след триумфа със смесената щафета и общо четвърто след победите му в индивидуалния старт на 20 километра и в преследването на 12.5 километра от Пекин 2022.

Норвежците Ветле Кристиансен (23:06.8) и Стурла Холм Легрейд (23:09.0) спечелиха съответно сребро и бронз в Антхолц-Антерселва пред ентусиазираната публика, която видя как се пише олимпийска история. За Холм Легрейд това беше втори олимпийски бронз от Игрите в Милано/Кортина след надпреварата на 20 километра. Световният шампион в дисциплината изпревари само с 2 десети от секундата французина Емилиен Жаклен, който се нареди четвърти.

Олимпийският вицешампион в преследването от Пьончанг 2018 Себастиан Самуелсон (Швеция) остана пети на 25.0 секунди.

Златният медалист на 20 километра Йохан-Олав Ботн (Норвегия) допусна една грешка при стрелбата и завърши осми на 58.2 секунди, а веднага след него на 1:02.1 минута с два пропуска се нареди лидерът в генералното класиране за Световната купа през този сезон и сребърен медалист на 20 километра Ерик Перо (Франция).

Благой Тодев се представи най-добре от четиримата български биатлонисти, като завърши 42-и с време 25:23.6 минути, след като допусна една грешка при първата си стрелба от положение прав.

Дебютантът на зимни игри Константин Василев, се нареди 56-и. Тодев и Василев ще участват в преследването на 12.5 километра в неделя от 12:15 часа, за което продължават първите 60 от днешното състезание.

38-годишният Владимир Илиев остана 70-и, а Антон Синапов е 82-и.