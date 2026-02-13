Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават

Атмосферата я усещам по-различно от обичайните състезания, на които участваме. Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават. Това каза пред БНТ Константин Василев веднага, след като финишира в спринта на 10 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Той зае 56-о място в крайното класиране и дори намери място и в преследването в неделя, където участват първите 60.

"Надявам се по-нататък в сезона стрелбата да се подобри. Иначе функционалната част считам, че всичко е нормално, това е", коментира той.

Василев записа дебют на олимпийски игри.

"Отдавна нямам притеснение и предстартови трески. На много състезания съм участвал, така че вече съм претръпнал и това не е проблем за мен", каза още българинът.

Той коментира и състоянието на пистата и условията в Антхолц-Антерселва, където са стартовете по биатлон.

"Не е проблем за мен. През живота съм тренирал и на по-висока височина. И много високопланински лагери са ми зад гърба, така че това не е проблем. И пистата е подходяща, даже считам, че е съвсем лесна", завърши Константин Василев.

