Благой Тодев: Бих бил доволен, ако стрелям чисто и бягам на моите максимални способности

Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Тодев завърши 42-и в спринта на 10 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и ще участва в преследването в неделя.

Благой Тодев не остана доволен от своето представяне и в спринта на 10 километра на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Родният биатлонист завърши на 42-ро място. Той ще участва в преследването в неделя.

Пред БНТ Тодев отново поясни, че обмисля временно да спре временно своята кариера, но иска някои неща в Българската федерация по биатлон да бъдат преосмислени.

Отново не мога да покажа чиста стрелба, което е изнервящо за мен. Не съм доволен. Единствено бих бил доволен, ако стрелям чисто и бягам на моите максимални способности“, бяха първите му думи.

Една грешка при стрелбата не е чак толкова лошо, но за да съм доволен от себе си, трябва да стрелям чисто и дори да не покажа най-добрия резултат в класирането, да избягам толкова, колкото мога и ми позволява организмът. Тогава ще съм напълно доволен“, добави той.

Биатлонистът сподели, че е усетил тежко трасето.

Отново усетих трасето тежко. Може би не разпределих много добре способностите си на втора обиколка и за трета нямах много сили, но действително е много тежко“, обясни Тодев.

„Не, предишното ми изказване по повод временно спиране на моята кариера не е била плод на емоция. Аз го мисля няколко месеца. Не мисля, че един приличен резултат може да ми промени мнението. Имам някакви неща, които мисля, че трябва да се изчистят. Аз нямам проблеми с президента, но по-скоро с федерацията, треньори и тренировъчен процес. Не мисля, че наистина ще спирам или ще пропускам сезон, но искам някои неща да се обмислят. Не сме разговаряли с Атанас Фурнаджиев, най-вероятно ще има разговор. Аз много го харесвам като президент. Все пак е от Банско, говорим си с него приятелски, така че ще е много по-лесна комуникацията“, завърши Тодев.

Вижте интервюто във видеото!

