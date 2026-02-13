Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават

Държавното обвинение изпрати в парламента разпитите на свидетели и резултатите от експертизите по случая „Петрохан“. Депутатите няма да имат право да разгласяват данни от интимния живот на разпитаните, но и днес продължиха да си разменят взаимни обвинения. Имало ли е бездействие от страна на институциите и по кое време?

В 11:50 ч. председателят на парламента Рая Назарян обяви в пленарната зала, че всички материали по разследването, свързано с шесторното убийство, вече се намират в парламента. Те са изпратени от прокуратурата и са на разположение в деловодството за народните представители, които проявят интерес към случая. Те могат да се запознаят с тях, но при изричното условие да спазят пълна конфиденциалност, тъй като процесуално-следствените действия продължават.

Скандалите около случая „Петрохан“ се прехвърлиха и в кулоарите на Народното събрание. От ПП-ДБ заявиха, че имат информация за това как през 2025 година полицейски служители са провеждали съвместни учения с групата от хижа „Петрохан“ и призоваха вътрешния министър Даниел Митов да даде повече информация. Обвиниха го, че прикрива какво се е случвало в този период.

От „ДПС – Ново начало“ пък поискаха Бойко Рашков да излезе публично и да обяви защо е разрешил такова огромно количество оръжие да бъде получено от една неправителствена организация. Към искането се присъединиха и от „Има такъв народ“, с аргумента, че когато Бойко Рашков е бил вътрешен министър, са били подадени първите сигнали за нередности около групата, която е стопанисвала хижа „Петрохан“. От ИТН заявиха още, че внасят поправки в законодателството, с които неправителствените организации ще бъдат задължени да обявяват в публичните си отчети всички дарения. Основният им аргумент е, че не е ясно къде са отишли парите на Васил Терзиев. От „Възраждане“ заявиха, че случаят пряко показва наличие на чадър.

Ивайло Мирчев – съпредседател на „Да, България“, ПП-ДБ:

„През 2025 г. въпросната група, НПО, която е била в хижата в Петрохан – тези шестима души, а вероятно и още някой друг – през април са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в Монтана. През май 2025 г. също са имали такива учения, а през септември 2025 г. полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация за извършване на полицейски действия. През 2025 г. министър на МВР е Даниел Митов.“ Калин Стоянов – ПГ на „ДПС – Ново начало“: „Тук трябва да излезнат и да отговарят на въпроси г-н Бойко Рашков, който по това време е раздал значително количество оръжие на тази група – незнайно с каква цел да се въоръжава. Г-н Бойко Рашков, който закри полицейското управление в Годеч и успоредно с това закри и втора група „Охрана на държавната граница“ към „Гранична полиция“. От вчера започвам да чувам основното лого на ПП-ДБ – „Крадецът вика: дръжте крадеца“. Стана въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е подаден някъде през 2022 година в ГДБОП. Всичко това е много лесно проверимо.“ Костадин Костадинов – председател на ПГ на „Възраждане“: „Има чадър над всякакви такива видове секти, организации, духовни учения, свързани с ПП-ДБ, и аз мисля, че това е ясно за всички.“ Станислав Балабанов – ПГ на ИТН: „Това, което става ясно от публичното пространство, е, че подаваните сигнали още през 2022 г. са били потулени от тогавашното ръководство на МВР. Министър тогава е бил Бойко Рашков.“

От ПП-ДБ заявиха, че Бойко Рашков, след като се запознае с материалите, пристигнали в парламента, ще направи изявление пред медиите и ще отговори на всички обвинения, отправени от политическите му опоненти днес.