БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
ясни причините смъртта двама мъжете намерени хижа петрохан
Слушай новината

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на председателя на парламента Рая Назарян. Това става с разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица. Рзследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца.

Материалите съдържат разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

Те са предоставени заради високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт, както и във връзка с предложение на двама народни представители в 51-вото Народно събрание.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация депутатите и другите длъжностни лица от парламента не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването по досъдебните производства при спазване принципите на законност и обективност.

#предоставяне #случаят "Петрохан" #51-о Народно събрание #доказателства #прокуратура

Водещи новини

Материали от разследването по случая "Петрохан" са изпратени на Рая Назарян
Материали от разследването по случая "Петрохан" са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ