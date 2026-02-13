Код жълто за значителни валежи в Южна България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След обяд се очакват значителни валежи в Южна България и там е в сила код жълто. Валежи ще има и в други части на страната. В югоизточните райони ще има и гръмотевични бури. В планините над 1500 м ще вали сняг, по-съществено в Рило-Родопската област, в Странджа и в Сакар. Температурите ще са между 5° и 10°, в София – около 7°.

През нощта валежите ще спират, облачността от запад ще се разкъса и ще намалее. Сутринта минималните температури ще са положителни - от 0° до 5°, а максималните - между 11° и 16°, в София – около 11°. Ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността постепенно ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд.

Ще вали и в неделя, като по-значителни ще са количествата на места в южните и източните части от страната. Температурите ще се повишат с около градус, но по-късно през деня ще започне ново застудяване.

През новата седмица застудяването ще продължи, ще има и валежи, като дъждът постепенно ще преминава в сняг - в понеделник в северната половина, а до вторник - и в цялата страна. Ще се образува и снежна покривка, а температурите ще са почти без денонощен ход - близки до нулата.

Нова промяна на времето се очаква от сряда, когато валежите ще спрат, ще има много слънчеви часове и ще започне затопляне.

