Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени ключова регулация, приета по времето на Барак Обама, за борба с емисиите на парникови газове. Това е сериозен удар върху климатичната политика на САЩ. Страната е най-големият източник на парникови емисии, които допринасят за затоплянето на планетата.

"Най-голямата дерегулация в американската история" - така от Белия дом нарекоха отмяната на "констатацията за опасност" – научно заключение от 2009 г., гласящо, че емисиите на парникови газове представляват опасност за здравето на американците. Логиката зад едно от най-значимите решения от началото на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп е по-скоро политическа и икономическа, отколкото научна.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "В рамките на процеса, който Агенцията за опазване на околната среда току що приключи, официално прекратяваме т.нар. "констатация за опасност" - катастрофална политика от ерата на Обама, която нанесе сериозни щети на американската автомобилна промишленост и доведе до значително повишение на цените за американските потребители."

Според Белия дом отпадането на допълнителните стандарти за зелени емисии на превозните средства ще намали разходите на автомобилните производители с 2400 долара на кола. Анализатори твърдят, че потребителите в крайна сметка ще загубят, защото ще карат по-замърсяващи автомобили, които ще харчат повече.

Дан Бекър, директор на кампанията за климатично безопасен транспорт към Центъра за биологично разнообразие: "В действителност това, което прави Тръмп, е вредно за климата, вредно за потребителите, вредно за здравето ни. То е чудесно за петролната индустрия, която иска да продава повече бензин. И е приемливо за автомобилните компании, защото те искат да продават повече автомобили с голям разход на гориво."

Президентът Барак Обама също коментира в Екс.

Барак Обама, президент на Съединените щати от 2009 до 2017 г.: "Без този текст ще бъдем по-малко защитени, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени и всичко това, за да може индустрията на изкопаемите горива да печели още повече."

Според Тръмп решението е политическа победа именно срещу радикалните според него екологични приоритети на Демократическата партия - аргумент, който републиканците редовно използват, за да атакуват съперниците си преди избори. Дали отстъплението от климата ще печели гласове - предстои да видим на междинните избори през ноември, които ще определят кой ще контролира Конгреса през остатъка на мандата на Тръмп.