Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен

от БНТ , Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Биатлонистът зае 82-о място на 10 км на Игрите в Милано/Кортина.

антон синапов сигурност беше моят старт съм доволен
Антон Синапов завърши 82-и в спринта на 10 километра на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Той финишира с време 27:04.4 минути с три пропуска в стрелбата, всичките от положение прав.

Шампион с перфектна стрелба стана Кантен Фийон Майе (Франция) с 22:53.1 минути.

"Днес не се чувствах в най-оптимална форма. Както и предните дни бях споменал, че сега този сезон доста боледувах. Предстартовите модели, които ги правих точно преди спринта, къстите интервали, усещах се добре на тях. Но на самите състезания, на дългите бягания, усещам още, че имам проблеми и със синозита, и с дишането. Това естествено влияе голяма роля за беговите резултати и днес това ми изигра лоша шега, и в стрелбата на прав", обясни Синапов пред БНТ.

Той смята, че голяма роля в резултатите играе и високата надморска височина в Антхолц-Антерселва.

"Разликите при абсолютно всички атлети са много големи. Доста трудно се бяга тук. Стандартът на стрелба не е както на Световните купи и на по-ниска надморска височина, играе голяма роля височината, да, много е тежко. Също така и днес не усещах и ските по най-добрия начин, както бяха на индивидуалното. Така че много неща се събират и със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен", каза още биатлонистът.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Антон Синапов

