Норвегия защити олимпийската си титла в северната комбинация

ИЗВЕСТИЯ

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Среброто остана за Финландия.

норвегия защити олимпийската титла северната комбинация
Норвегия отново е на върха в отборната надпревара по ски-северна комбинация, след като защити титлата си на Зимни олимпийски игри 2026. Скандинавците затвърдиха доминацията си с убедително представяне както на шанцата, така и в бягането.

Тандемът на Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро финишира за 41:18.0 минути след скокове от голяма шанца и щафетно бягане от 2 по 7.5 километра. За Офтебро това бе трето злато от Игрите в Италия след успехите му в двете индивидуални дисциплини – на малка и голяма шанца – и общо пети олимпийски медал в кариерата.

Среброто остана за Финландия. Ееро Хирвонен води оспорвана битка с Офтебро до последните метри, а заедно с Илка Херола финишираха само на половин секунда зад шампионите – една от най-драматичните развръзки в дисциплината.

Бронзовите отличия заслужи Австрия в състав Щефан Ретенегер и Йоханес Лампартер, които останаха на 22.3 секунди от победителите.

В челната шестица попаднаха още домакините от Италия, Германия и Япония. За германците това бе разочароващ финал – тимът, който има злато от Пьончан 2018 и сребро от Пекин 2022, остана без медал в дисциплината за първи път от 1998 година. Йоханес Ридзек и носителят на Световната купа Винценц Гайгер водеха след скоковете, но в бягането Гайгер падна два пъти и надеждите за подиум се изпариха.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

