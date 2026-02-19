БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Напрежение Техеран-Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Американските военни са готови за евентуални удари срещу Иран, но президентът на Съединените щати Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение. Това съобщават американски медии, позовавайки се на анонимни източници.

Според "Си Би Ес" и "Ню Йорк Таймс" американските сили са събрали достатъчно въздушни и военноморски ресурси в Близкия Изток, за да започнат атака през следващите дни. Ройтерс дава друга времева линия. Агенцията съобщава, че на среща в Белия дом на съветниците по национална сигурност е било заявено, че американски военни сили, разположени в региона, трябва да останат там до средата на март. От Белия дом не дадоха повече подробности, но предупредиха, че би било "мърдро" Техеран да сключи сделка с Вашингтон. Военноморските сили на Иран започват днес съвместни учения с Русия. Руският външен министър Сергей Лавров призова Съединените щати за сдържаност.

#САЩ #Иран

