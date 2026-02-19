Напрежение Техеран-Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари

Американските военни са готови за евентуални удари срещу Иран, но президентът на Съединените щати Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение. Това съобщават американски медии, позовавайки се на анонимни източници.



Според "Си Би Ес" и "Ню Йорк Таймс" американските сили са събрали достатъчно въздушни и военноморски ресурси в Близкия Изток, за да започнат атака през следващите дни. Ройтерс дава друга времева линия. Агенцията съобщава, че на среща в Белия дом на съветниците по национална сигурност е било заявено, че американски военни сили, разположени в региона, трябва да останат там до средата на март. От Белия дом не дадоха повече подробности, но предупредиха, че би било "мърдро" Техеран да сключи сделка с Вашингтон. Военноморските сили на Иран започват днес съвместни учения с Русия. Руският външен министър Сергей Лавров призова Съединените щати за сдържаност.



