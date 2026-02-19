Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София

Президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители участват във възпоменателната церемония в София по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.

В 18.00 часа започна възпоменателната церемония около паметника на Апостола в столицата.

"Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели", заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония. "Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката и можем да вървим напред само ако сме заедно, каза президентът."

Преди това председателят на парламента и народни представители присъстваха на панихидата в храм „Света София“, която беше отслужена от Негово Светейшество Даниил Патриарх български и Софийски митрополит и се включиха в литийното шествие до паметника на Васил Левски.

Навършването на 153 години от гибелта на Васил Левски се отбелязва с панихиди, литийни шествия и други събития в София и страната.

През целия ден граждани полагаха цветя, а деца пееха песни и казваха стихотворения, посветени на делото му. Левски е фигура, която обединява, заради себеотрицанието и отдадеността си към отечеството. Той развива сложна мрежа от революционни комитети, която има важна роля в освободителното дело.