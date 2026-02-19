БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джейк Кентър имаше 20% шанс за живот, но въпреки това стигна до бронзовия медал в дисциплината слоуп стайл

Историята на американеца е изключително вдъхновяваща.

Джейк Кентър имаше 20% шанс за живот, но въпреки това стигна до бронзовия медал в дисциплината слоуп стайл
Джейк Кентър се превърна в поредната сензация на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Американецът спечели бронзовия медал в дисциплината слоуп стайл при мъжете с последното си спускане. Това бе първо негово отличие от най-престижния спортен форум, което само по себе си е достатъчно голямо постижение. Всичко обаче можеше да бъде много различно.

През декември 2016 година, когато е само на 13, малкият Джейк претърпява изключително тежък инцидент. На тренировка на трамплин, той се сблъсква с друг състезател и чупи черепа си на четири места, съпроводено с мозъчен кръвоизлив. Най-трудното обаче бе тепърва започваше. Кентър започва да страда от сериозни болки в ушите, което скоро доведе и до загуба на съзнание, докато е бил у дома си. Американецът бива хоспитализиран, а докторите откриват, че въпросната травма е причинила изтичане на гръбначно-мозъчна течност, което от своя страна води до бактериален менингит. Джейк прекарва 6 дни в кома, време в което медицинският екип казва на родителите му, че той има само 20% шанс за живот. Джейк Кентър обаче е борец и успява да се събуди от комата, въпреки че споделя, че си е помислил, че е умрял, след като е върнал съзнанието си. За да се преборят с по-нататъчна инфекция, лекарите в крайна сметка премахват тъпанчето на дясното ухо на младия американец, оставяйки го полуглух. Освен това, той трябва да се научи да говори и да ходи нормално отново.

Тези проблеми обаче не му повлияват и през 2018 година той открива слоуп стайла - дисциплината, която 8 години по-късно ще го награди за всичките физически и психически травми, които е преживял през детството си.

"Невероятно е. Ще ми отнеме време да го осмисля, но това не е за вярване. Толкова съм щастлив. Наистина се надявам, че съм накарал 13-годишния аз да се гордее с мен, че стоя на почетната стълбичка и най-отгоре на рампата. Както казвам, на всяко едно състезание, напрежението е привилегия. Ние сме големи късметлии, че можем да покажем нашите умения на най-голямата сцена. Надявам се, че 13-годишният аз е щастлив, че мога да постигна всичко това", сподели той.

Има някои неща, които науката не може да обясни. 20-те процента шанс за живот, които докторите дадоха на Джейк Кентър преди 9 години, вероятно са били на пълно медицинско обосновани. Несломимият човешки дух обаче е по-силен от всякакви присъди. И точно това доказа 22-годишният американец, който качи на олимпийския връх себе си и онова 13-годишно хлапе, което се бореше за всяка една секунда живот.

Вижте целия обект във видеото.

