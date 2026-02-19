Президентът Йотова за кабинета Гюров: Разчитам на експертност, а не на политически залитания

Президентът Илияна Йотова коментира, че ако твърденията за нарушения от страна на служебния вицепремиер Стоил Цицелков се докажат, то Андрей Гюров трябва да вземе съответните мерки. По-рано днес представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че Цицелков е обект на забрана от страна на ЕК именно по ресора му.

Държавният глава каза също, че има резерви към някои от служебните министри, без да уточнява кои. Но подчерта, че решението за избора им е на министър-председателя. Напомни, че тя е избрала единствено премиера и няма как да е отговорна за членовете на кабинета.