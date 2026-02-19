БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НОВ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Йотова за кабинета Гюров: Разчитам на експертност, а не на политически залитания

Вера Александрова
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова за кабинета Гюров: Разчитам на експертност, а не на политически залитания
Президентът Илияна Йотова коментира, че ако твърденията за нарушения от страна на служебния вицепремиер Стоил Цицелков се докажат, то Андрей Гюров трябва да вземе съответните мерки. По-рано днес представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че Цицелков е обект на забрана от страна на ЕК именно по ресора му.

Държавният глава каза също, че има резерви към някои от служебните министри, без да уточнява кои. Но подчерта, че решението за избора им е на министър-председателя. Напомни, че тя е избрала единствено премиера и няма как да е отговорна за членовете на кабинета.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Няма как да имам забележки, тъй като той не е мой избор. Аз посочих господин Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхте, спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в плерна зала той изложи седем точки. Много ми помогна, защото ние стриктно ще следим за тяхното изпълнение и още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят, в България всичко е прозрачно, ние много бързо ще усетим дали това, което беше заявено, ще бъде факт. Така е, има, повече вярвам обаче в тяхната експертност, отколкото в политически залитания. Надявам се, че така ще бъде, а дали това ще стане, ще видим. Ако твърденията за Стоил Цицелков се докажат, премерът Гюров трябва да вземе съответните мерки"


#кабинета "Гюров" #президентът Илияна Йотова #Стоил Цицелков

