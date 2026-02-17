БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
президентът илияна йотова участва форума esg friends
Снимка: БТА

Устойчивото управление на ресурсите е важно условия за развитие на икономиката, до този извод стигна Петото изданние на форума ESG & Friends. Експерти представиха данни, че кризата с водата и храните се задълбочава в световен мащаб и затова 1 млрд. и 400 млн. души вече мигрират на север.

Беше посочено, че България например е рекордьор сред европейските страни по разхищение на питейна вода. На места течовете по мрежата са над 80%. Докато например в Нидерланция са само 5 на сто.

Експертите препоръчаха по-добро управление на водните ни ресурси както и да се водят статистики доколко всяка община е обезпечена с вода. На форума присъства и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Проблемите с безводието в България се задълбочава като засягат хиляди хора. Само за миналата година загубата на вода в България е над 60 %, може би един от най-високите проценти в рамките на ЕС, ако не й най-високия процент. За поредна година много населени места остават без достъп до вода, което за 21 век е наистина една много тежка диагноза."

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #икономически форум #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
5
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Бизнес

На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач
Чете се за: 03:42 мин.
Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" у нас до 13 август Великобритания отсрочи санкциите на компаниите на "Лукойл" у нас до 13 август
Чете се за: 00:50 мин.
Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ) Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ