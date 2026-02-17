Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends

Устойчивото управление на ресурсите е важно условия за развитие на икономиката, до този извод стигна Петото изданние на форума ESG & Friends. Експерти представиха данни, че кризата с водата и храните се задълбочава в световен мащаб и затова 1 млрд. и 400 млн. души вече мигрират на север.

Беше посочено, че България например е рекордьор сред европейските страни по разхищение на питейна вода. На места течовете по мрежата са над 80%. Докато например в Нидерланция са само 5 на сто.

Експертите препоръчаха по-добро управление на водните ни ресурси както и да се водят статистики доколко всяка община е обезпечена с вода. На форума присъства и президентът Илияна Йотова.