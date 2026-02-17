БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Всички погледи са към Хаити

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
Стивънсън Савар представлява островната държава на Зимните олимпийски игри в Италия.

всички погледи хаити
Делегацията на Хаити привлече погледите на зрителите още на церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри – заради екстравагантните си облекла и скромния брой на членовете си.

Знаменосецът на карибската държава – Стивънсън Савар беше напълно в тон със случващото се – с атрактивна прическа и широка усмивка. Преди 4 години в Пекин Ричардсън Виано стана първият хаитянин, участвал на най-значимия зимен форум, като пробва късмета си в алпийските ски. Сега Савар стана първият представител на Хаити в ски-бягането. И погледите продължиха все по-често да се насочват към него.

В някои от стартовете по ски-бягане участваха над 100 състезатели. Само един от тях обаче беше чернокож – Стивънсън Савар, чиято житейска съдба едва ли би ви подсказала, че един ден ще го видим върху ските – при това на Олимпийски игри.

Роден в Хаити, още на 3 години Стивънсън е изпратен във Франция, където е осиновен. Новото му семейство го запознава с планината, а на 5 той вече е на ските, макар да няма особени амбиции за професионален спорт. По-скромните финансови възможности почти прекратяват кариерата му. Успява да дебютира в Световната купа по ски бягане през 2023, а благодарение на Международния олимпийски комитет стига и до Игрите в Милано/Кортина – МОК спонсорира около 250 спортисти, чиято подготовка е нарушена заради липса на парични средства и хаитянинът попада в списъка на тази програма за солидарност. Така през 2026 г. Савар вече има зад гърба си 3 старта на Олимпийски игри и световна слава, след като в мик-зоната е спиран също толкова често, колкото и медалистите в отделните дисциплини.

„За мен е огромна гордост да съм тук. Няма как да не съм доволен, че се намирам на това място. Просто съм щастлив и се радвам на живота в момента“, сподели Стивънсън Савар пред БНТ.

Когато не е на пистата, Савар работи в училище във френската община Понтарлие. През 2015 се връща в Хаити и се среща отново с биологичното си семейство, към което все още храни топли чувства. Една необичайна, олимпийска история.

„Олимпийските игри са най-хубавото нещо в моя живот“, категоричен е Савар.

Вижте целия обект във видеото.

#Стивънсън Савар #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

