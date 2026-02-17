Тази година Виенският оперен бал отново представи своите дебютанти. Десетки млади двойки, обикновено на възраст между 18 и 24 години, откриват бала с тържествения танц полонез, последван от първия валс.

За да участват, кандидатите преминават предварителен подбор и задължителни репетиции. Изисква се стриктен дрес-код – дамите са в дълги бели рокли, а господата във фрак и бели ръкавици.

Тази традиция датира от XIX век и символизира официалното въвеждане на младите хора в обществения живот. Залата и ложите на Държавната опера в австрийската столица бяха изпълнени с гости, а почетен гост беше американската актриса Шарън Стоун, която определи спектакъла като „спиращ дъха“.