Макрон в Индия: Все по-добри отношения между Париж и Делхи

Индийският премиер Моди и френският президент Макрон изразиха задоволство от все по-добрите отношения между техните държави в момент на промени в международния ред.

Срещата на двамата лидери във финансовата столица на Индия - Мумбай, беляза началото на тридневната визита на френския президент. Няколко дни преди посещението беше обявено решението на Индия да закупи още 114 френски изтребителя "Рафал". Сделката се оценява на 30 милиарда евро.

Макрон изброи космическата индустрия, ядрената енергетика, редките земни елементи и критични минерали, аеронавтиката и високоскоростните влакове като ключови сектори за партньорство с Делхи. Той призова Индия да обедини усилията си с Париж за прекратяване на войната в Украйна.