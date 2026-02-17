БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от...
Чете се за: 00:57 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макрон в Индия: Все по-добри отношения между Париж и Делхи

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Индийският премиер Моди и френският президент Макрон изразиха задоволство от все по-добрите отношения между техните държави в момент на промени в международния ред.

Срещата на двамата лидери във финансовата столица на Индия - Мумбай, беляза началото на тридневната визита на френския президент. Няколко дни преди посещението беше обявено решението на Индия да закупи още 114 френски изтребителя "Рафал". Сделката се оценява на 30 милиарда евро.

Макрон изброи космическата индустрия, ядрената енергетика, редките земни елементи и критични минерали, аеронавтиката и високоскоростните влакове като ключови сектори за партньорство с Делхи. Той призова Индия да обедини усилията си с Париж за прекратяване на войната в Украйна.

#индийският премиер Моди # Еманюел Макрон #Наренда Моди #Индия

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Азия

Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал" Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 01:07 мин.
С технологично шоу Китай посреща годината на огнения кон С технологично шоу Китай посреща годината на огнения кон
Чете се за: 00:50 мин.
В навечерието на лунната Нова година - празненствата в Китай вече започнаха В навечерието на лунната Нова година - празненствата в Китай вече започнаха
Чете се за: 00:30 мин.
Милиони китайци се отправиха на пътуване преди началото на Годината на огнения кон Милиони китайци се отправиха на пътуване преди началото на Годината на огнения кон
Чете се за: 02:15 мин.
В очакване: Годината на Огнения кон започва на 17 февруари В очакване: Годината на Огнения кон започва на 17 февруари
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
НА ЖИВО: Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ