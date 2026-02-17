БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
българия еврозоната справят големите магазини прехода еврото
Слушай новината

Потребителската кошница само за една седмица се е повишила с 1 евро. Това отчетоха от Координационния съвет за въвеждане на единната европейска валута. Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5 на сто или 0,6 процентни пункта за януари.

Цената на потребителската кошница се за последната седмица се увеличава и вече е 58 евро.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "За съответната седмица кошницата нараства с още 1 евро. Става въпрос за 27 продукта - основни плодове и основни хранителни продукти."

Отчита се ръст и при развлечение, спорт и култура, ветеринарни услуги.

доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ: Услуги на ресторантите и хотелите с 9,2%. Тази група е абсолютно ясна. Образователните услуги имат увеличение от 8%. Това е свързано с увеличаване на таксите най-вече за различни школи, както и някои университети си вдигнаха таксите. Алкохолни напитки и тютюневи изделия - 6 %."

Николай Минков, БНТ: "От МВР предупреждават, че зачестяват случаите за опит за фалшификации, като само за миналата седмица са констатирани 18 такива случая и са конфискувани 2080 броя фалшиви евробанкноти."

Най-фрапантният случай на фалшиви евро е разкрит в Ловеч.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "Служителите на ОД на МВР - Ловеч са открили и иззели неистински банкноти с различен номинал с обща стойност 205 хил. евро. Лицето, чието притежание са банкнотите е привлечено като обвиняем и е задържано."

От началото на годината досега КЗП е извършил на 2100 проверки и е констатирала 151 нарушения. От ноември до момента НАП са извършили над 8 580 проверки и са констатирани 756 нарушения.

Към своя край е и процесът по подмяната на левовата наличност с евро.

Николай Минков, БНТ: "До момента все още в обръщение остават 4,8 млрд .лв, като са изтеглени 84,5% от общата наличност."

Инфлация за януари тази година спрямо януари предишната е 3,5 на сто.

#стойност #Координационен център за еврото #потребителска кошница #увеличаване #евро

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
5
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Общество

"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка с избора на генерален директор на БНТ
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка с избора на генерален директор на БНТ
"Снежанка" по-харесвана от гръцката "Дзадзики" и турската "Джаджък" "Снежанка" по-харесвана от гръцката "Дзадзики" и турската "Джаджък"
Чете се за: 02:42 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз
Чете се за: 04:07 мин.
4,8 млрд. лева все още са в обращение 4,8 млрд. лева все още са в обращение
Чете се за: 02:45 мин.
"Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве? "Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве?
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ