Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица

Потребителската кошница само за една седмица се е повишила с 1 евро. Това отчетоха от Координационния съвет за въвеждане на единната европейска валута. Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5 на сто или 0,6 процентни пункта за януари.

Цената на потребителската кошница се за последната седмица се увеличава и вече е 58 евро.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "За съответната седмица кошницата нараства с още 1 евро. Става въпрос за 27 продукта - основни плодове и основни хранителни продукти."

Отчита се ръст и при развлечение, спорт и култура, ветеринарни услуги.

доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ: Услуги на ресторантите и хотелите с 9,2%. Тази група е абсолютно ясна. Образователните услуги имат увеличение от 8%. Това е свързано с увеличаване на таксите най-вече за различни школи, както и някои университети си вдигнаха таксите. Алкохолни напитки и тютюневи изделия - 6 %." Николай Минков, БНТ: "От МВР предупреждават, че зачестяват случаите за опит за фалшификации, като само за миналата седмица са констатирани 18 такива случая и са конфискувани 2080 броя фалшиви евробанкноти."

Най-фрапантният случай на фалшиви евро е разкрит в Ловеч.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "Служителите на ОД на МВР - Ловеч са открили и иззели неистински банкноти с различен номинал с обща стойност 205 хил. евро. Лицето, чието притежание са банкнотите е привлечено като обвиняем и е задържано."

От началото на годината досега КЗП е извършил на 2100 проверки и е констатирала 151 нарушения. От ноември до момента НАП са извършили над 8 580 проверки и са констатирани 756 нарушения.

Към своя край е и процесът по подмяната на левовата наличност с евро.

Николай Минков, БНТ: "До момента все още в обръщение остават 4,8 млрд .лв, като са изтеглени 84,5% от общата наличност."

