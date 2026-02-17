БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Иран - Абас Арагчи - Женева
Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати и Иран са постигнали разбиране по основни принципи, обяви иранският външен министър Абас Арагчи. Това не означава, че скоро ще постигнем споразумение, но тръгнахме по пътя, обясни дипломатът. Той преговаря три часа с американските пратеници Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър, в резиденцията на оманския посланик край Женева.

Двете страни ще работят по потенциално споразумение и ще си разменят документи. В сравнение с предишната среща сега има добро развитие, коментира Арагчи. Според него, Иран и Съединените щати са провели конструктивни разговори.

Преговарящите са обсъдили ролята на Международната агенция за атомна енергия в отношенията им. Външният министър на държавата - посредник Оман - е обсъдил технически въпроси по ядрената програма на Техеран с ръководителя на агенцията.

Емсаил Бакай, говорител на иранското външно министерство: „Дискусиите наистина се водят с пълна сериозност. И към нашия скъп народ- уверявам ви, че вашите синове и дъщери в дипломатическия корпус – всеотдайни и съвестни – са внимателни с всичко и ако Бог е рекъл, ние ще защитим интересите и правата на иранската нация по най-добрия възможен начин.“

#САЩ-Иран #Женева #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
5
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: САЩ и Канада

Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ
Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите с Иран Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите с Иран
Чете се за: 01:27 мин.
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
На 95 години почина актьорът Робърт Дювал На 95 години почина актьорът Робърт Дювал
Чете се за: 03:35 мин.
Марко Рубио: Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера Марко Рубио: Отношенията между Будапеща и Вашингтон навлязоха в златна ера
Чете се за: 04:12 мин.
Рубио: Трудно е да се сключи сделка с Иран, но ще се опитаме Рубио: Трудно е да се сключи сделка с Иран, но ще се опитаме
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ