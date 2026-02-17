На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи

Съединените щати и Иран са постигнали разбиране по основни принципи, обяви иранският външен министър Абас Арагчи. Това не означава, че скоро ще постигнем споразумение, но тръгнахме по пътя, обясни дипломатът. Той преговаря три часа с американските пратеници Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър, в резиденцията на оманския посланик край Женева.



Двете страни ще работят по потенциално споразумение и ще си разменят документи. В сравнение с предишната среща сега има добро развитие, коментира Арагчи. Според него, Иран и Съединените щати са провели конструктивни разговори.

Преговарящите са обсъдили ролята на Международната агенция за атомна енергия в отношенията им. Външният министър на държавата - посредник Оман - е обсъдил технически въпроси по ядрената програма на Техеран с ръководителя на агенцията.