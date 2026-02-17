БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 00:40 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Благой Тодев: Днес ми беше най-добрият ден на бягане, но стрелбата отново не се получи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:27 мин.
Биатлон
Запази

Българинът сподели своите впечатления след първи пост на мъжката щафета в биатлона в Антхолц-Антерселва.

благой тодев беше добрият ден бягане стрелбата отново получи
Слушай новината

Благой Тодев даде начало на българската щафета на 4 по 7.5 километра в биатлона на Зимните олимпийски игри.

След финала на своя пост по трасето в Антхолц-Антерселва, биатлонистът призна, че е тръгнал много силно, но отново стрелбата е оказала влияние върху крайното му представяне.

"За съжаление отново стрелбата... Не мога да се намеря тук на рубежа. Но днес за щастие ми беше най-добрият ден на бягане от всички дни. Чувствах се много свежо“, коментира Тодев.

Той разкри, че е направил промени в подготовката си в навечерието на старта.

"Малко промених вчерашната програма по указания на треньорите, защото почувствах, че имам нужда от нещо различно. Очевидно се получи“, каза още българинът, без да пожелае да влезе в конкретика: „Не искам да разказвам тайни от кухнята.“

За мъжкия тим това е последно участие в биатлона на тези игри. Тодев направи равносметка на представянето:

"Не беше най-доброто със сигурност, но имаше доста прилични резултати. Момичетата направиха нещо уникално. Като цяло съм доволен.“

Биатлонистът призна, че остава самокритичен, въпреки че самото участие на олимпийски игри е голямо постижение.

"Много хора се борят само за участие. Но може би егото е високо – всеки иска да е на върха. Така съм и аз. Вероятно всички в отбора“, добави Тодев.

След края на олимпийската надпревара той ще се прибере в България.

"В други ден се прибирам, летя за Банско. Малко почивка и след това продължаваме – има още три старта от Световната купа до края на сезона. Борим се да запазим четирите квоти. Мисля, че е напълно възможно. Надявам се след почивката да покажа още повече“, каза още Благой Тодев.

Той благодари за подкрепата и изрази надежда да продължи да бъде пример за младите спортисти в България.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026

