Валежи от дъжд и сняг, силен вятър и сериозни температурни промени

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
В северозападните райони и по високите полета в Западна България ще вали сняг. В Североизточна България предупреждението е и за силни пориви на вятъра, в резултат от които и температурите ще се понижават. Максималните ще са около едва 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°.

През нощта вече почти в цялата страна ще вали сняг, най-късно в Източна България. Сутринта температурите ще са около и малко под нулата.

Следобяд от запад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури няма да претърпят особено развитие - ще са предимно от 2° до 7°, в София - около 3°.

Вятърът ще е северозападен, ще е умерен и силен. В Дунавската равнина ще има условия за виелици и навявания. В североизточните райони ще се образуват поледици.

В четвъртък вятърът ще отслабне. Сутринта ще е мъгливо и доста студено, минималните температури ще паднат до минус 7°, но дневните ще се повишават и ще достигат двуцифрени стойности на фона на слънчево време. В петък облачността пак ще се увеличи, ще завали дъжд, в северните и в планинските райони ще се примесва със сняг. Температури около нулата ще има през целия ден в събота. А в неделя минималните ще паднат до минус 11°.

#времето #прогноза за времето #сняг #дъжд #новини в Метрото

