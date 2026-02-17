МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз

Излязоха резултатите от проверката на МОН в училището, в което учеше 18-годишно момче от баташкото село Нова махала, сложило край на живота си.

Негови близки твърдят, че причината е дългогодишен тормоз от страна на учителката по английски език.

"В хода на проверката се потвърдиха изнесените в публичното пространство твърдения. Имало е личен конфликт между ученика и учител, който е прераснал в системен тормоз, изразяващ се в нападки, лични обиди, заплахи. Установена е съпричастност и на други двама педагогически специалисти. Констатирано е неправомерно сформиране на училищна комисия с тяхно участие, която не е функционирала в съответствие с предвидените нормативни изисквания", посочват от МОН.

След трагичния инцидент на място в училището са изпратени психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Целта на тази подкрепа е да се снижи негативният ефект от преживяното събитие, да се ограничи влиянието на травматичния стрес и да се подпомогне по-бързото възстановяване на нормалния ритъм на живот на децата. В рамките на интервенцията специалистите преценяват кои деца проявяват по-силни симптоми на тревожност или стрес и имат нужда от последваща специализирана помощ и проследяване. В екипа от проверяващи са били включени експерти от две дирекции на МОН – „Организация и контрол“ и „Приобщаващо образование“, за да се проверят всички аспекти на организацията на учебния процес, имало ли е индикации за нужда от подкрепа и задействани ли са възможните механизми да се извърши такава. В нейния ход са използвани всички контролни инструменти, в това число и анонимни анкети.

Министерството подчертава, че проверката на МОН е административна и е в рамките на правомощията на образователната система. Тя не може да прави изводи за търсене на наказателна отговорност. Това е в компетентността на разследващите органи. Всички констатации от доклада са предоставени на прокуратурата.

Проверката не установява да са постъпвали писмени сигнали до директора на училището, но в хода ѝ са събрани свидетелства, че са отправяни устни такива. Те не са били документирани по надлежния ред и не са довели до официално задействане на установените механизми. Констатиран е и случай от 2024 г., когато на открит урок, на който присъства представител на РУО-Пазарджик, ученикът споделя за упражняван върху него тормоз. Липсват последващи действия, като не е бил уведомен и началникът на Регионалното управление. Към днешна дата този служител не работи в системата на МОН.

От констатациите по проверката се установява, че са съществували достатъчно индикации за упражняван тормоз, по които не са предприети действия на училищно ниво. От събраната информация се установява още, че проблемът е бил познат и на ниво местна общност, но е останал в рамките на населеното място и не е достигнал до институционално задействане на механизмите за защита и подкрепа.

Към настоящия момент е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО–Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.

Министерството е категорично, че при установени толкова тежки нарушения на професионалните и етичните стандарти, следва да се прилагат най-строгите предвидени в закона мерки.