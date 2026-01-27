БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
В училището в Нова махала вече работят психолози от Министерството на образованието.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
18-годишно момче от баташкото село Нова махала сложи край на живота си. Негови близки твърдят, че причината е дългогодишен тормоз от страна на преподавателка по английски език. По случая започна проверка от Министерството на образованието. Полицията и прокуратурата също работят по случая.

Трагедията се случва на 22 януари. Днес в училището в Нова махала вече работят психолози от Министерството на образованието.

Красимир Вълчев, министър на образованието: "Всички аспекти ще бъдат проверени, цялостна проверка ще бъде направена, с всички хора ще бъде говорено, дори анонимни анкети ще бъдат направени, така че ако има страх някой да не се притеснява."

Близки на момчето разказаха пред БНТ, че то вече е правило два опита за самоубийство. Проблемите започват от 2021 г. след конфликт с преподавателката по английски език.

Зениха Доста, съученичка: "Беше се качил на прозореца, заради госпожата, преди това никакви проблеми не е имал. След това беше започнал да се самонаранява. Отидох при госпожата и разказах, то се самонаранява заради случилото се, аз ѝ го казах… госпожата олеле майко…. но продължи с всичко това."

За известно време проблемите са спрели до следващия конфликт в началото на тази година. В училището е създадена комисия, която да разследва случая, но часове по-късно момчето се е самоубило.

Зениха Доста, съученичка: "Вкъщи го нямаше, намерихме го в плевнята... но то вече беше късно."

До този момент сигнали за проблемът са подавани само устно до ръководството на училището.

Дора Дулчева, началник РУО - Пазарджик: "Считано от 1 юли 2025 г. до този момента в РУО не са постъпвали такива сигнали, нито устни, нито писмени."

Директорът на училището е подал молба за напускане още в началото на декември, а учениците настояват за уволнението на преподавателката по английски език.

