САЩ изпраща имиграционни агенти да охранятват Игрите в Италия

Имиграционните служби на САЩ, които предизвикаха огромно обществено напрежение, заради инцидентите, завършили с убийството на двама души, ще участват в охраната на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, която започва на 6 февруари.

В съобщение на службите се посочва, че техните агенти ще подпомагат Дипломатическата служба за сигурност към Държавния департамент на Съединените щати, както и властите на страната домакин.

Информацията обаче беше посрещната с недоволство в Италия. Кметът на Милано заяви, че агентите не са добре дошли, защото "не гарантират, че действат в съответствие с демократичните методи за управление на сигурността, които се прилагат в града".