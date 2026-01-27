Отчитат повишена доходност на пенсионите фондове у нас

Положителна е доходността на пенсионите фондове у нас за изминалите две години, отчита Комисията за финансов надзор.

Минималната доходност на десетте универсални пенсионни фонда е над 3% на годишна база. При доброволното пенсионно осигуряване среднопретеглената доходност за периода е 7,5%. Данните идват на фона на поправките в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондов модел.

Повече за реформата можете да научите в новия епизод на специализирания подкаст "Бизнес.бг" на БНТ, който ще бъде в онлайн каналите на БНТ утре.